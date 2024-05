Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loburg. - So schnell, wie sie gekommen waren, waren sie auch wieder verschwunden. Nur als kurzer Zwischenstopp diente am Freitagmorgen das Barby-Rittergut in Loburg den gemeldeten 102 Teilnehmern der diesjährigen Klassik-Rallye von Berlin nach Hamburg. Zum 15. Mal findet die Oldtimer-Rallye vom 2. bis 5. Mai statt. An Tag Zwei waren die Teilnehmer mit ihren Oldtimern von Brandenburg gestartet, um über Ziesar, Loburg und Magdeburg weiter nach Wolfsburg zu fahren.