Vor Ende des Deutschen Reichs floh Eva-Maria Barner aus Polen über Umwege nach Dresden. Heute wohnt sie in Biederitz und teilt mit 90 Jahren ihre Lebensgeschichte.

90. Geburtstag in Biederitz: Ein Leben zwischen Flucht, Liebe und Rätselspaß

Als hätte es Bürgermeister Carsten Schneider geahnt, trifft der mitgebrachte Strauß bei der Blumenliebhaberin Eva-Maria Barner aus Biederitz den Nagel auf den Kopf.

Biederitz - Vom heutigen Polen über etliche Umwege nach Biederitz - zu ihrem 90. Geburtstag blickt Eva-Maria Barner, seit vier Jahren im Betreuten Wohnen im Vechelder Weg, auf ein eindrucksvolles Leben zurück. Geprägt von Flucht, Liebe, schmerzlichem Verlust und etlichen Reisen über Ländergrenzen hinweg.