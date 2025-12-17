Der Stadtrat hat entschieden, wofür das Sondervermögen vom Bund ausgegeben wird. Die teuerste Straße wurde nun aber von der Liste gestrichen. Denn trotz 4,7-Millionen-Geldregen muss gespart werden - aber wo?

Trotz 4-Millionen-Geschenk: Im Kreis Stendal entscheidet eine Stadt gegen die „Goldrand-Variante“

In Osterburg sollen von den Millionen aus dem Infrastruktur-Sondervermögen Straßen saniert werden.

Osterburg. - 4,7 Millionen Euro sind schnell ausgegeben: für marode Straßen, neue Feuerwehrhäuser und Radwege. Doch die Stadträte von Osterburg haben ihre Verwaltung jetzt gebremst und entgegen dem ersten Vorschlag nicht gleich das gesamte Geld aus dem Sondervermögen verplant. Das teuerste Projekt ist von der Liste geflogen. Denn hier sehen die Räte das größte Sparpotenzial.