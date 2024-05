Wegen des Anschlusses der Bahnhofstraße an die B 1 und der Vollsperrung auch für Fußgänger müssen sich Patienten der Praxis am Breiten Weg auf einen Umweg einstellen.

Vollsperrung der B 1 in Gerwisch

Noch ist die Anbindung zum Eschenweg eine Baustelle, aber ab Montag soll hierüber die Arztpraxis am Breiten Weg erreicht werden.

Gerwisch. - Ab Montag ist die Arztpraxis am Breiten Weg nicht mehr über die Bahnhofstraße zu erreichen. Für den Anschluss Bahnhofstraße/Breiter Weg muss auch der Geh- und Radweg gesperrt werden. Im Moment ist der Gehweg für Pkw bei fünf Kilometern pro Stunde zur An- und Abfahrt an die Praxis geöffnet.