Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch. - Wer Ivana Sieberling in diesen Tagen von dem bevorstehenden Highlight am kommenden Wochenende reden hört, kann sich der Begeisterung der Chorleiterin kaum entziehen. „Da steckt so viel kreative Arbeit drin, seit knapp einem Jahr planen wir jetzt“, sagt Sieberling und meint damit das Konzert „Abba trifft auf Tradition“, das sowohl am Freitag im Gerwischer Lentges Saal als auch einen Tag später, beim Volkskünstlerischen Konzert in Jerichow, die Zuschauer begeistern soll.