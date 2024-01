Absperrung der Zufahrt in das Alte Dorf Lostau.

Lostau. - Der Hochwasserscheitel erreichte am Neujahrstag Lostau. Weil die Lage insgesamt ruhig ist, konnte inzwischen die Bereitschaft auf die Leitung der Wasserwehr und die Verwaltung zurückgefahren werden, informierte Wasserwehrleiter Hartmut Dehne. Sie setzen die Kontrollen fort. Hartmut Dehne appellierte eindringlich an die Besucher des Hochwassergebietes, Absperrungen zu akzeptieren. Bislang wurde die Erfahrung gemacht, dass weder die Beschilderung noch persönliche Ansprachen sehr erfolgreich sind. Selbst mit Kindern würden die Absperrungen ignoriert, teilte Hartmut Dehne mit. Die Überschwemmungsfläche ist aber nicht so harmlos, wie sie vielen Besuchern erscheint. Neben einheimischen tauchen viele Autokennzeichen aus entfernteren Regionen auf.