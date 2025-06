Wissen, Streetart, Musik und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 17. Juni 2025, bietet Vielfalt.

Gesangsbücher sind ein Zeugnis nicht allein der Kirchengeschichte. Am 17.6. sind sie in Magdeburg Thema.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 17. Juni 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Evangelische Gesangsbücher sind im Magdeburger Rathaus Thema

Das Stadtarchiv lädt zum Dienstag, 17.6., um 19 Uhr im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathauses am Alten Markt zum nächsten Stadtgeschichtlichen Sommerabend ein. Referent Johannes Schilling ist emeritierter Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Er spricht über die Entwicklung evangelischer Gesangbücher und geht dabei besonders auf Gesangbücher aus Magdeburg ein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Im Jahr 1524 erschienen die ersten evangelischen Gesangbücher. Zu jener Zeit verlieh die Reformation dem gemeinsamen Singen neue Bedeutung. Bis dahin hatte es zahlreiche Einblattdrucke von Liedern gegeben, die auch in Magdeburg zum Kauf angeboten wurden. Diese Einblattdrucke fasste ein Nürnberger Drucker zu einem ersten Druck mit acht Liedern zusammen. Dieser „Achtliederdruck“ gilt als Inkunabel evangelischer Gesangbücher. Mit Martin Luthers Geistlichen Liedern begann 1529 in Wittenberg ein neues Kapitel in der Geschichte der Gattung.

Über die Jahrhunderte hat es bis zur Gegenwart mehr als 120.000 geistliche Lieder und mehr als 3.500 verschiedene evangelische Gesangbücher in deutscher Sprache gegeben. Der Vortrag zeigt Epochen der Gesangbuchgeschichte auf. Ein Schwerpunkt liegt auf Liedern und Gesangbüchern der Reformationszeit, außerdem auf den in Magdeburg veröffentlichten Werken. Einige historische Magdeburger Gesangbücher des Stadtarchivs werden im Original gezeigt.

Benefizkonzert des Jugendsinfonieorchesters im Magdeburger Opernhaus

Für das Benefizkonzert des Rotary-Clubs Magdeburg im Opernhaus waren zum Redaktionsschluss noch wenige Restkarten zu haben. Termin ist am 17.6. um 19 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Traditionell gestaltet das Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums den musikalischen Abend.

„Es lebe der Sprühling“ in Magdeburger Hochschulbibliothek

Bis 30. September 2025 zeigt die Hochschulbibliothek Magdeburg-Stendal auf dem Camus an der Breitscheidstraße 2 die Ausstellung „Es lebe der Sprühling“, die sich mit Streetart aus der Perspektive der Sozialen Arbeit befasst. Grundlage der Ausstellung sind die Ergebnisse eines Seminars im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, in dem sich Studierende mit dem Phänomen Streetart im urbanen Raum auseinandergesetzt haben. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und in der Vorlesungszeit von 10 bis 18 Uhr.

Im Zentrum der studentischen Arbeiten steht ein weites Verständnis von Kunst, das alltägliche Erscheinungen als potenziell bedeutungsvoll und besonders begreift. Ausgehend von dieser Perspektive wurde Streetart nicht nur als ästhetisches Phänomen, sondern auch als sozialer Ausdrucksraum betrachtet.

Mittels dokumentarischer Bildanalyse rekonstruierten die Studierenden implizite, nicht unmittelbar sichtbare Bedeutungen von Straßenkunst. Auf dieser Basis entstanden Deutungen und Interpretationen, die Streetart als Spiegel gesellschaftlicher Lebenslagen und als Möglichkeit der öffentlichen Thematisierung sozialer und kultureller Fragen verständlich machen.

Die Ausstellung zeigt, dass Streetart weit über dekorative Gestaltung oder die Diskussion um Vandalismus hinausreicht. Vielmehr eröffnet sie Zugänge zu urbanen Lebenswelten, stellt gesellschaftliche Themen zur Diskussion und kann als Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe gelesen werden.

Die Präsentation lädt dazu ein, sich mit den vielfältigen Dimensionen dieser Kunstform auseinanderzusetzen und bietet neue Perspektiven auf die Verflechtung von Kunst, Raum und sozialem Kontext.

Hermann Stamm in der Galerie Himmelreich Magdeburg: Bilder aus der Registratur

Derzeit wird die Ausstellung „Bilder aus der Registratur“ in der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, gezeigt. Ausgestellt sind Arbeiten von Hermann Stamm. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Juli 2025.

Im Mittelpunkt stehen Schwarzweiß-Fotografien, die seit 1979 entstanden sind. Die Serie umfasst Selbstporträts, die als „Registratur des Nachdenkens“ angelegt sind. Die Arbeit dokumentiert Lebenszeit und Alterungsprozess des Fotografen in einem konsequent entwickelten Konzept. Die gewählten Aufnahmeorte bilden häufig Kulissen mit politischer oder historischer Bedeutung und verleihen der fotografischen Arbeit eine zusätzliche gesellschaftliche Dimension.

Die Ausstellung wird durch eine Publikation mit 365 Fotografien ergänzt. Sie enthält zwei begleitende Texte in deutscher und englischer Sprache. Die Öffnungszeiten der Galerie Himmelreich sind dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Tango Argentino im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Dienstag, dem 17. Juni 2025, beginnt um 18 Uhr eine Tanzveranstaltung mit Tango Argentino im Gesellschaftshaus Magdeburg. Der Abend mit dem Titel „Milonga 2“ findet auf der Terrasse an der Schönebecker Straße 129 statt, bei schlechtem Wetter im Foyer.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Tanzen zur Musik eines Tango-DJs. Das Angebot richtet sich sowohl an erfahrene Tänzerinnen und Tänzer als auch an Interessierte ohne Vorkenntnisse. Für Einsteiger werden erste Schritte und Grundlagen vermittelt.

Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von vier Sommerabenden mit Tanz und Musik. Weiterer Termin ist am 24. Juni 2025.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 17. Juni vorgesehen. Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Gedenken an den Volksaufstand in der Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg

Die Landeshauptstadt Magdeburg und die Gedenkstätte Moritzplatz laden am 17. Juni um 15.00 Uhr zum Gedenken anlässlich des Volksaufstandes von 1953 in der DDR ein. Mit der Veranstaltung wird an die Proteste und Streiks, die verbunden mit politischen und wirtschaftlichen Forderungen als „Aufstand des 17. Junis“ oder „Volksaufstand“ bezeichnet werden, erinnert und der Opfer gedacht. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

"Wir erinnern uns an den Mut und die Courage von über 20.000 Magdeburgern und Magdeburgerinnen, die an jenem Tag auf die Straße gingen, und wir gedenken der zahlreichen Opfer, die durch den Volksaufstand ums Leben kamen“, betont Oberbürgermeisterin Simone Borris die Bedeutung des Gedenktags.

Zur Gedenkstunde werden Oberbürgermeisterin Simone Borris sowie der Leiter der Gedenkstätte Moritzplatz Daniel Bohse und der Vorsitzende der Vereinigung der Opfer von Stalinismus Carl-Gerd Winter Worte der Erinnerung beitragen. Andreas Arnsfeld vom Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird ein Totengedenken sprechen. Beendet wird der würdige Rahmen mit einer Schweigeminute, einer Kranzniederlegung und Musik. Im Anschluss finden Führungen durch die Gedenkstätte statt.

Berichterstattung über Weihnachtsmarkt-Anschlag ist Thema an Magdeburger Hochschule

Auch sechs Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die Stadt weiterhin spürbar von den Ereignissen geprägt. Die öffentliche Debatte über Ursachen, Verantwortung und die gesellschaftlichen Folgen hält an – begleitet von der Frage, wie sich das Leben in Magdeburg seither verändert hat, und dem Wunsch nach Aufarbeitung. Vor diesem Hintergrund hat die Hochschule Magdeburg-Stendal im Sommersemester 2025 die interdisziplinäre Ringvorlesung „Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und seine Folgen“ im Programm.

Die nächste Veranstaltung der Ringvorlesung „Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und seine Folgen“ findet am Dienstag, den 17. Juni 2025, - anders als zunächst geplant - ausschließlich online statt. Das Thema der Veranstaltung ist die „Gute psychosoziale Versorgung (nach Traumata)“.

Die Referentinnen dieser Veranstaltung sind Ass. Prof. Dr. Karin Mlodoch von der Sigmund-Freund-Privatuniversität und Prof. Dr. Ulrike Kluge vom Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Josefine Heusinger von der Fachgruppe Soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Anmeldungen sind online unter idk-lsa.de/rv2025 möglich.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

