Afghanischer Flüchtling in Burg hat Angst um seine Familie

Vor fünf Jahren flüchtete Hussain Saberi aus Afghanistan. Nun hat das Mitglied der Burger Autorenrunde seine Erlebnisse in einem Buch zusammengestellt.

Burg - Texte von Hussain Saberi hat es schon in zwei Anthologien zu lesen gegeben. Nun ist sein erstes eigenes Buch erschienen. In „Deutschland, hörst du mich“ schildert er dramatische Situationen während seiner Flucht aus Afghanistan, wo er seine Familie zurücklassen musste, und Erlebnisse in Deutschland.

Hussain Saberi ist 22 Jahre alt. Und er hat eine Menge erlebt. Mehr und schrecklichere Dinge als es ein junger Mann in seinem Alter wohl sollte. Aufgewachsen in Afghanistan, hatte er als Fünfjähriger die erste negative Begegnung mit den Taliban, als sie das Nachbarhaus bombardierten. Als 17-Jähriger musste er sein Heimatland verlassen, nachdem er drei Tage lang von den Taliban gefoltert worden war. Sein Vergehen: Er hatte Freunden und Nachbarn Englischunterricht gegeben.

Fluchttagebuch wurde in Ungarn zerstört

Für Hussain begann eine Odyssee, die ihn zunächst in den Iran und die Türkei führte. Weiter ging es nach Griechenland, wo ein halbes Jahr die Grenzen dicht waren für Afghanen. Schließlich gelangte er über Ungarn und Österreich nach Deutschland. Zwar war er in Sicherheit, doch seine Gedanken wanderten stets zu seiner Familie, seinen Eltern, den zwei Brüdern und zwei Schwestern. Sie wurden nach Hussains Flucht unter Druck gesetzt, flüchteten in den Iran.

Schon während der Flucht hat er seine Erlebnisse aufgeschrieben, sein Tagebuch wurde allerdings in Ungarn zerstört. Doch er hörte nicht auf, seine Erfahrungen durch Aufschreiben zu verarbeiten. Seit zwei Jahren gehört er zum Burger Autorenkreis, mit seinem neuen Buch will er sich wieder Gehör verschaffen, so wie es auch der Titel sagt.

Schreiben befreit, aber Alpträume bleiben

„Es ist wichtig, dass er damit eine Plattform bekommt, um sich zu äußern“, sagte Bibliotheksleiterin Stefanie Göthe-Obieglo im Gespräch mit der Volksstimme. Er nehme die Situation in Afghanistan schließlich ganz anders wahr als Deutsche. Als Mitglied der nationalen Minderheit der Hasaren habe er es schon immer schwergehabt. Auf der einen Seite sei es schön, sich durch das Schreiben zu befreien, auf der anderen Seite mache es ihm immer wieder die traumatischen Situationen bewusst, die noch lange nicht aufgearbeitet sind. Er habe immer noch Alpträume, wache nachts auf, die Ängste seien nicht verschwunden.

Angst nicht zuletzt auch um seine Familie, für die die düsteren Zeiten noch kein Ende gefunden haben. Der mittlere Bruder wurde im vergangenen Jahr mit 19 Jahren von Jugendlichen auf offener Straße erstochen. Im Sommer wurde Hussains jüngster Bruder Reza nach Afghanistan ausgewiesen. Mittlerweile konnte er zu seiner Familie in den Iran zurückkehren, aber er wurde auf offener Straße überfallen und zusammengeschlagen. Ähnlich wie in Afghanistan ist auch im Iran der Hass gegen Hasaren groß. „Er musste mehrere Monate auf der Intensivstation verbringen“, erzählte die Bibliotheksleiterin. Auch jetzt brauche er nach seinen schweren inneren Verletzungen immer noch eine regelmäßige ärztliche Behandlung.

Buch wurde vom Land befördert

Trotz der vielen negativen Erfahrungen und Erzählungen bleiben positive Pläne für die Zukunft. Als sich Hussain vor zwei Jahren in Burgs Partnerstadt La Roche-sur-Yon vorstellte, waren auch die Franzosen ganz berührt von seinem Schicksal und baten nun um Texte auf Französisch. Drei Übersetzungen gibt es in dem Buch. „Ich werde drei Exemplare nach La Roche senden und vielleicht können wir im Frühjahr eine Lesereise dorthin unternehmen“, so Göthe-Obieglo. Das hänge natürlich mit der Entwicklung der Corona-Situation zusammen.

200 Stück sind von „Deutschland, hörst du mich“ gedruckt worden. Der Verein Pelikan und viele Spender haben bei der Finanzierung geholfen. Gefördert wurde das Buch auch vom Land. „800 Euro fehlen uns trotzdem noch“, sagte die Bibliotheksleiterin. Noch fehlt die Verkaufsgenehmigung, so ist das Buch derzeit gegen eine Spende in der Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ erhältlich.