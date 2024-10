Die Kulturtage in Wahlitz bieten Kunst und Begegnung in besonderem Ambiente. Was die Besucher erwartet und welches Programm das Erntedankfest in Vehlitz bietet.

Akkordeonmusik und Kunstausstellung: Spannende Kulturtage in Wahlitz

Ein Teil der Ausstellung von Irene Leps in der Wahlitzer Kirche.

Wahlitz. - Auch in diesem Jahr öffnet die Kirche in Wahlitz wieder ihre Pforten für die Kulturtage – eine Veranstaltungsreihe, die Besucher aus Nah und Fern anzieht. Vom Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Oktober, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das Kunst, Musik, Geschichte und Begegnung in einem besonderen Ambiente vereint. Organisiert werden die Kulturtage von der Kirchgemeinde und dem Förderverein St. Dorotheen.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr mit einer feierlichen Ausstellungseröffnung. Die Künstlerin Irene Leps aus Zerbst präsentiert eine Auswahl aus ihrem umfangreichen Schaffen. Ihre farbenprächtigen Werke, die eine große stilistische Vielfalt aufweisen, versprechen eine faszinierende Reise durch die Welt der Farben und Formen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch die „Jerichower Landstreicher“, eine Gruppe lokaler Musiker, die sich aus Leidenschaft für klassische Musik zusammengefunden haben.

Akkordeonspieler kehrt nach Wahlitz zurück

Am Freitagabend wird die Reihe der musikalischen Höhepunkte um 19.30 Uhr fortgesetzt. Auf vielfachen Wunsch kehrt der Akkordeonspieler Maxim Shagaev aus Berlin zurück nach Wahlitz. Gemeinsam mit dem Violinisten Alexander Babenko entführt er die Zuhörer in ein musikalisches Universum, das von Johann Sebastian Bach bis hin zu mitreißendem Tango und berührender russischer Folklore reicht. Shagaevs meisterhafte Beherrschung des Knopfakkordeons und die beeindruckende Klangfülle seines Instruments lassen die Zuhörer glauben, einem ganzen Orchester zu lauschen.

Der Samstag beginnt mit einem besonderen Programmpunkt für die jüngeren Besucher und ihre Familien. Um 15 Uhr treten die Kinder des Wahlitzer Kindergartens mit einem bunten Programm auf, das garantiert für Freude und Unterhaltung sorgen wird. Im Anschluss an die Darbietungen sind alle Gäste eingeladen, den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz ausklingen zu lassen.

Einblick in 100 Jahre Feuerwehr Wahlitz

Am Samstagabend um 19:30 Uhr wird die Geschichte des Ortes lebendig. Heiner Wolter, der Wehrleiter der Wahlitzer Feuerwehr, hält einen spannenden Diavortrag, in dem er einen Einblick in 100 Jahre Feuerwehrgeschichte gibt.

Zum festlichen Abschluss der Kulturtage lädt die Kirchgemeinde am Sonntag um 11 Uhr zu einem Erntedankgottesdienst ein.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturtage ist frei. Um die Kosten zu decken und die Fortführung der Kulturtage zu sichern, wird jedoch um Spenden gebeten.

Erntedankfest in Vehlitz mit Fackelumzug

Am Sonnabend, 19. Oktober, lädt Vehlitz zum traditionellen Erntedankfest ein. Um 14 Uhr beginnt der Festtag mit einem feierlichen Gottesdienst in der Dorfkirche, der von Pfarrer Gümbel aus Burg geleitet wird.

Anschließend, ab 15 Uhr, erwartet die Besucher ein buntes Dorffest im und am Dorfgemeindehaus. Hier können sich Gäste auf eine reich gedeckte Kaffeetafel freuen, begleitet von vielfältiger Unterhaltung für Jung und Alt. Das diesjährige Thema des Festes ist „Der Baum“ – speziell aus der Perspektive der Forstwirtschaft. Entsprechend werden die Spiele, kleine Wettkämpfe, ein Quiz und sogar eine Bastelstation gestaltet, um dieses Thema spielerisch und kreativ zu erkunden.

Auch für sportliche Aktivitäten ist gesorgt: Eine Kegelbahn lädt zum Mitmachen ein, während eine Hüpfburg den Kindern unbeschwerten Spaß bietet. Zudem wird es eine Tombola mit attraktiven Preisen geben.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher gegen 19 Uhr: der traditionelle Fackelumzug mit musikalischer Begleitung durch das Dorf.