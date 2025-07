Egeln/VS - Wie kann man sich am besten vor Kriminellen schützen und ihnen das Handwerk legen? Um diese wichtige Frage, die durch eine Reihe von Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde aktueller denn je ist, drehte sich am Dienstag alles im Informationsmobil des Landeskriminalamtes (LKA). Es machte an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Egeln Station. Dort stellte sich der Kriminaloberkommissar Jörg Hubatschek den Fragen der Besucher.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.