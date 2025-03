Ladenbetreiber fordern Abbau in Schartauer Straße Alkohol, Müll, Vandalismus: Ärger um Sitzbänke und Trinker in der Innenstadt von Burg

Ladenbetreiber in Burg möchten in der Schartauer Straße Sitzbänke entfernen lassen, die von Trinkern genutzt werden. Die sorgen für Müll und Ärger. So reagiert die Stadtverwaltung.