Als vor 200 Jahren fast ganz Hobeck brannte

Hobeck - Es ist ein trauriges Kapitel der Hobecker Dorfchronik. Am 28. März 1822 bricht gegen 9 Uhr abends in dem Dorf Hobeck eine Feuersbrunst aus, die laut Beschreibung eines damaligen Zeitzeugens „mit so unwiderstehlicher Gewalt um sich griff, dass in noch nicht einer halben Stunde das ganze Dorf, bis auf einzelne Häuser, in vollen Flammen stand und niederbrannte.“