Die ehemalige Sparkassenfiliale in Leitzkau wird zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Der erste Bauabschnitt hat begonnen – und schon fällt die markante Glastrennwand. Eröffnung ist für Ende 2025 geplant.

Umbau in Leitzkau

Gommern. - Seit Juli laufen die Umbauarbeiten in der alten Sparkasse in Leitzkau. Das Gebäude wird Schritt für Schritt zum neuen Bürgerhaus – ein Projekt mit EU-Förderung, das die Gemeinschaft stärkt. Bereits zum Jahresende will man eröffnen. Wie der Umbau voranschreitet und welche Herausforderungen noch warten