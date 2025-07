Nostalgische Gefühle werden am 2. August in Mieste aufkommen. Zum sechsten Mal wird zum „Ostblocken“ eingeladen. Was die Fans von Oldtimern nicht nur aus der DDR erwartet...

Ostblocken in Mieste: Simson, Trabbi und Co. beim DDR Oldtimer-Treffen

Fans von Simson, Trabbi und Co. kommen am Sonnabend, 2. August, in Mieste voll auf ihre Kosten.

Gardelegen - Am Sonnabend heißt es in Mieste wieder: „Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.“ Schon zum sechsten Mal findet im Drömlingsdorf das markenoffene Oldtimertreffen statt, das aber nicht umsonst „Ostblocken“ genannt wird, denn natürlich stehen eben jene Fahrzeuge im Mittelpunkt, die in der DDR gebaut wurden.

Von 9 bis 18 Uhr gibt es für alle Fans von Simson, Trabbi, W50 und Co., aber auch aller anderen Oldtimer viel zu sehen. Organisiert vom extra gegründeten Verein Tiefwertig wird es ein buntes Programm geben, unter anderem mit einem Leistungsprüfstand für Zweiräder, einer gemeinsamen Ausfahrt, einem Teilemarkt und einer Pokalverleihung für Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien.

Für die jungen Familienmitglieder, die sich vielleicht noch nicht für knatternde Zweitakter begeistern können, wird eine Hüpfburg aufgebaut. Selbstverständlich wird auch für die Versorgung aller Besucher bestens gesorgt. Aber aufgepasst: Der Veranstaltungsort ist dieses Mal nicht an der Schillerstraße zu finden, sondern am ehemaligen Freibad-Gelände in Mieste.