Angstfrei und sicher in die Schule: Tipps für den Schulweg vor der Einschulung

Das neue Schuljahr startet. Am Wochenende stehen die Einschulungen im Jerichower Land an. Eltern können ihre Kinder gezielt auf den Schulanfang vorbereiten.

Burg/Genthin - Tausende Schüler tretennun wieder den Weg in die Schulen an. Am 27. August 2022 sind die Einschulungen geplant. Mit dem Schulbesuch beginnt für die Jungen und Mädchen auch im Jerichower Land ein neuer Lebensabschnitt, der für die ganze Familie Veränderungen mit sich bringt. Die meisten Kinder freuen sich auf die Schule. Doch längst nicht alle, wie es von der Barmer Sachsen-Anhalt heißt.