Hobecker und Möckeraner Kleintierzüchter stellen angesichts sinkender Mitgliederzahlen erstmals zusammen aus und verraten, was man braucht, um jeden Tag aus dem eigenen Hühnerstall sein Frühstücksei holen zu können.

Kleintierschau in Möckern

Möckern/Hobeck. - Was das Züchten von Hühnern, Tauben und Kaninchen betrifft, kann den Mitgliedern der Kleintierzuchtvereine von Möckern und Hobeck keiner etwas vormachen. Das bewies die erste gemeinsame Ortsverbandsschau am Wochenende in der Möckeraner Gaststätte „Goldene Krone“ eindeutig.