Ärger wegen Verschmutzung Anwohner in Möckern genervt: Lkw-Fahrer nutzen Wald hinterm Wiesenhof-Schlachthof als Toilette und Müllkippe

Über Nacht am Pabsdorfer Weg in Möckern abgestellte Lkw mit laufenden Motoren sorgen bei Anwohnern für Unmut. Bürger und Waldbesitzer fordern Mülleimer und Toiletten für die Lkw-Fahrer. Was sagt Wiesenhof dazu?