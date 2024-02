Wegen Zigaretten ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft ander Zerbster Chaussee gekommen. Was sind die Folgen?

In der Gemeinschaftsunterkunft an der Zerbster Chaussee ist es zu der Auseinandersetzung gekommen.

Burg - Gegen den 26-jährigen Somalier, der in der Asylbewerberunterkunft an der Zerbster Chaussee in Burg eine Schlägerei angezettelt hat, ist Strafanzeige gestellt worden. Darüber informierte der Landkreis auf Nachfrage der Volksstimme. Zu der Auseinandersetzung kam es, nachdem ein Mann aus Guinea sich weigerte, dem 26-Jährigen Zigaretten zu geben.