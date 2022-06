Apotheken im Jerichower Land haben Schwierigkeiten bei Bestellungen, für Corona-Testzentren ist die Lage entspannter

Burg - Heike Gebranzig, Inhaberin der Adler-Apotheke in Parey, beginnt ihre Arbeit, indem sie direkt zum Telefon greifen muss. „Ich telefoniere pro Tag rund eine Stunde, um Tests bestellen zu können“, sagt sie. In der aktuellen Situation, in der viele Menschen zertifizierte Corona-Tests vorlegen müssen, eine schwierige Lage. Wie stellt sich die Situation im restlichen Jerichower Land dar?

Auch in der Neuen Flora-Apotheke und in der Park-Apotheke in Burg sieht es ähnlich aus. Auch dort werden die Tests durchgeführt, die viele Menschen brauchen, wenn sie beispielsweise bei der Arbeit einen negativen Test vorweisen müssen.

Probleme bei der Beschaffung von Corona-Tests

Die Inhaberinnen Elisabeth Pannholzer und Kristin Loh berichten von Problemen bei der Beschaffung der Tests. „Das ist sehr ärgerlich, es wurde von der Politik beschlossen, dass sich jetzt alle testen lassen können oder müssen, ohne darauf zu achten, wie wir das dann umsetzen können. In unserer Region gibt es aktuell zu wenige Anlaufstellen und auch noch zu wenige Tests, weil natürlich jeder gerade Tests bestellt hat. Da sind die Lager leer gefegt und wir müssen die dann für relativ viel Geld einkaufen“, kritisiert Elisabeth Pannholzer. „Das erschwert unseren Alltag sehr. Pandemiebedingt haben wir sehr viele Zusatzaufgaben zu dem normalen Alltag in einer Apotheke. Das ist schwierig umzusetzen, auch personell.“

Damit kommt ein zweites Problem zur Sprache, unter dem Apotheken, die testen, aber auch Testzentren zu leiden haben: Der Wille ist vorhanden, aber das Personal ist rar. Jens Hitzeroth, der zusammen mit der Komma GmbH das Testzentrum in Gerwisch betreibt, sucht Personen, die beim Testen helfen wollen, zumal das Testzentrum in Gerwisch nicht das einzige bleiben soll. Weitere Zentren sollen in den Gemeinden des Jerichower Landes folgen. Genug Tests habe er zwar, aber diese müssten auch von jemandem vorgenommen werden.

Personal in Testzentren wird gesucht

„Schön wäre es, wenn die Leute eine Ersthelferausbildung haben, aber auch pensionierte Ärzte und Krankenpflegepersonal wäre sehr willkommen“, erklärt er. Ähnlich sieht es bei der Neuen Flora Apotheke aus. „Wir suchen händeringend Leute, die bei den Tests helfen“, berichtet Inhaberin Kristin Loh. Sie hat wegen der großen Nachfrage nach Tests sogar weitere Räumlichkeiten wenige Meter von ihrer Apotheke in der Franzosenstraße entfernt in der Schartauer Straße angemietet. Dort wartet Angela Hans auf ihre Testung. „Normalerweise lasse ich mich in der Park-Apotheke testen, aber da habe ich keinen Termin mehr bekommen, deswegen bin ich jetzt hier im kleinen Testzentrum der Neuen Flora-Apotheke.“

Sich regelmäßig testen zu lassen ist für die Burgerin kein Problem, lediglich die Termine zu bekommen und zu koordinieren ist manchmal schwierig. „Ich hoffe, es geht gleich los, ich muss weiter zu einem Termin“, meint sie mit Blick auf die Uhr.

Steinhaus in Burg ist jetzt auch Testzentrum

Eine weitere Möglichkeit für Tests in Burg wurde am Freitag im Steinhaus eröffnet. „Eigentlich ist das unser Veranstaltungssaal, aber durch die ganzen Absagen wurde er frei für einen anderen Zweck“, erklärte Geschäftsführer Daniel Papenhagen. Die Terminvereinbarung sei über die Internetseite des Steinhauses möglich, es würden aber auch spontan Tests vorgenommen. Gerade älteren Menschen, die nicht im Internet sind, solle so entgegengekommen werden. Mit Terminen im Fünf-Minuten-Takt liege die Kapazität bei 100 Tests am Tag. Am Montag geht es sogar schon um 5 Uhr morgens los, damit sich Menschen vor Arbeitsantritt noch rechtzeitig testen lassen können.

Während andere Anbieter von Tests derzeit Probleme haben, ausreichend Tests oder Personal zu bekommen, kann Daniel Heuer, der das Drive-in-Schnelltestzentrum an der Stadthalle betreibt, recht entspannt an die Arbeit gehen. „Wir haben gute Kontakte durch die immensen Mengen, die wir abnehmen. Aber ich habe auch gehört, dass Bestellungen für kleinere Mengen schwierig geworden sind. Wir sind ausgestattet für die nächsten Wochen.“

Auch personell seien die derzeit betriebenen Zentren recht gut besetzt. „Wir hatten unser Personal auch im Sommer, als weniger los war, weiter beschäftigt, deswegen sind wir jetzt nicht in akute Nöte geraten.“