Auch die Apotheken im Jerichower Land stecken in der Krise. Lieferengpässe, Personalnot und fehlende Honoraranpassungen machen ihnen zu schaffen. Wird sich der angekündigte Streiktag am 14. Juni auch zwischen Jerichow und Loburg auswirken?

Burg/Genthin - Seit 20 Jahren führt Silke Schreiber die traditionsreiche „Löwen-Apotheke“ am Burger Markt. „So eine Situation habe ich noch nicht erlebt“, sagt sie. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir einmal in so einer Mangellage kommen.“ Und die habe inzwischen dramatische Folgen angenommen. Die Apothekerin zeigt mit ihrer Kollegin Dagmar Konkolewski auf eine Schublade, die normalerweise mit Arzneimitteln gut bestückt sein müsste. Jetzt ist sie nur zu einem Drittel gefüllt. Es fehlt beispielsweise an Antibiotika, insbesondere für Kinder, Krampflösern, Penicillin oder einige Insuline. „Die Lage ist nicht kalkulierbar“, sagt Schreiber. Und das ist nur ein Problem von vielen.