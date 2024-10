standort-suche gleicht odyssee Miete in Burg zu teuer: Armenische Familie eröffnet Imbiss lieber in Magdeburg

Familie Jabrielyan wollte in Burg einen armenischen Imbiss eröffnen. Aber die Miete war zu teuer. Nun will sie mit dem Imbiss in Magdeburg durchstarten. Gibt es einen zweiten Anlauf in Burg?