Lecker Sex on the Beach: Magdeburger servieren Cocktails auf Knopfdruck

Magdeburg. - Aperol, Sex on the Beach oder doch lieber einen speziellen FCM- oder SCM-Cocktail? Was gar nicht so einfach zu mixen ist, liefert der CocktailXpress auf Knopfdruck. Für Events, die Gastroszene und auch für die private Party.