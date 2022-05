Auch Einschränkungen für kirchliches Leben: Dr. Harald Mueller referiert in Friedensau zum Thema Religionsfreiheit in der Pandemie

Dr. Harald Mueller, Leiter des Institutes für Religionsfreiheit an der Theologischen Hochschule Friedensau, referierte in der Bibliothek der Hochschule zum Thema „Ist unsere Religionsfreiheit durch die Pandemie gefährdet?“ Die Veranstaltung fand am Tag der Bibliothek statt.

Friedensau - Die Pandemie und die Versuche, sie zu überwinden, stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Auch das kirchliche Leben, das von der Begegnung geprägt ist, muss starke Einschränkungen erleiden. Wie weit darf der Staat mit seinen Maßnahmen gehen? Wie sehr ist die Kirche in der Lage, mit auseinanderdriftenden Ansichten über das richtige Verhalten wie beispielsweise Impfungen umzugehen? Diesen Fragen widmete sich Harald Mueller bezogen auf die Welt und speziell auf Deutschland. Dr. Harald Mueller: „Es ist ein Vortrag, der nicht nur die Siebenten-Tags-Adventisten angeht. Ich möchte nicht für eines der Lager, geimpft oder ungeimpft, Partei ergreifen.“ Der Redner selbst ist geimpft.

Dr. Harald Mueller ging auf einen Appell zur Verteidigung der Gewissensfreiheit aus Amerika ein. Darin wird unter anderem behauptet, dass „die Siebenten-Tags-Adventisten in aller Welt mit einer drohenden gesellschaftlichen Krise konfrontiert werden, die die religiösen Freiheiten vieler Mitglieder allgemein bedroht“. Dem wollte der Redner so nicht zustimmen. „Das ist sehr generalisierend und sehr pauschal.“ Er sieht aber, dass sich Lager bilden, auch in den Kirchen. Als schlimm sieht Dr. Harald Mueller die Einschränkung der Kontakte an. „Das war schlimm.“

Skeptische Impfsicht auch in den Kirchen vertreten

Auch in den Kirchen gebe es von Menschen Argumente für eine skeptische Impfsicht, spezifisch-religiöse Argumente. So solle der Leib rein gehalten werden, freigehalten von schädlichen Stoffen. „Man ist sehr auf natürliche Heilmittel fokussiert. Bei der Impfung hat man deshalb Angst, dass dort Stoff zugefügt wird, den man nicht kennt. Man kann aber auch sagen: „Mein Leib soll gesund bleiben“, so Dr. Harald Mueller. Die Skeptiker führen an, dass sich auch geimpfte Personen noch anstecken können oder andere anstecken. Ausgeblendet werde dabei, dass ohne Impfungen noch mehr angesteckt werde. Er wies darauf hin, dass die Mehrzahl der Erkrankten auf den Intensivstationen ungeimpfte Personen sind.

Es gebe auch Argumente gegen staatliche Corona-Maßnahmen und Impfungen. „In ganz kurzer Zeit ist die Welt in eine Schockstarre versetzt worden. Auffällig dabei war, dass man sich am Anfang nicht dagegen gewehrt hat. Man wollte nur, dass es nicht schlimmer wird“, erklärte der Redner. Die Protestanten, so Dr. Harald Mueller, neigen dazu, individuell zu denken. Das sei aber keine adventistische Ablehnung. „Das geht über unsere Kirche hinaus.“ Es gebe aber auch apokalyptische Befürchtungen hinsichtlich des Einflusses staatlicher Organe auf die Menschen. Dem hielt Dr. Harald Mueller entgegen, dass „es Zeichen der Zeit sind. Es gibt keine langjährigen Erfahrungen mit der Pandemie.“ Der Ratspräsident der evangelischen Kirche in Deutschland Bedford-Strohm ruft Erwachsene zur Corona-Impfung auf. Für ihn ist es „der falsche Weg“, Menschen zu zwingen, sich einen Impfstoff verabreichen zu lassen. Es müsse verhindert werden, dass „sie sich in eine Ecke gedrängt fühlen und grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Staat entwickeln. Auch dürfen sie nicht in die Arme von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern getrieben werden“.

Keine gemeinsame Wahrnehmung von Zahlen

Doch wie sieht es speziell in Deutschland aus? Hier streite man sich schnell über Fakten. Es gibt keine gemeinsame Wahrnehmung der Zahlen. „Das ist keine Basis für Diskussionen“, so Dr. Harald Mueller.

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 gab es starke Kontakteinschränkungen mit damit einhergehenden Gottesdienstverboten. Deshalb wurden dann Gottesdienste im Internet angeboten. Dr. Harald Mueller: „Das hat das Gemeindeleben beeinträchtigt und verändert. Die Pandemie hat schon beträchtliche Auswirkungen.“

Die Freikirchen haben viele kleine Kirchen mit vielen Leuten. Da fielen durch die Beschränkungen schon viele aus, weil nicht für alle mehr Platz in den Kirchen war. „Die Bindung an den Gottesdienst ist hier groß. Die Leute gehen wöchentlich zu den Gottesdiensten“, weiß Dr. Harald Mueller.

Verbot von Gottesdiensten verstößt gegen Grundgesetz

Das Verbot von Gottesdiensten widerspricht Artikel 4 des Grundgesetzes. Der Artikel verbürgt die Freiheit von Religion, Gewissen und Weltanschauung. Dr. Harald Mueller: „Die Religionsfreiheit ist schrankenlos gewährleistet.“ In Artikel 4 heißt es unter anderem: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

Gottesdienste waren aber nicht überall verboten. Die Kirchen haben gesagt, der Gottesdienst findet nicht statt. „Die Freikirchen fallen hier unter den Tisch. Das funktionierte nur in den großen Kirchen“, blickte Dr. Harald Mueller zurück. Die 3-G-Regel für Innenräume sollte ursprünglich auch für Gottesdienste eingeführt werden. Dies wurde jedoch in der Bund-Länder-Konferenz 08/21 aus dem Beschlussentwurf gestrichen. In den Länderverordnungen gab es damit keine 3-G-Regeln verpflichtend für Gottesdienste. Auf freiwilliger Grundlage sind aber 3-G oder 2-G möglich. Es gelten aber die Hygiene- und Abstandsregeln. Dr. Harald Mueller: „Das Testen wäre eher für viele eine Hemmschwelle gewesen. Sie wären dann zu Hause geblieben.“ Es bestehe aber die Gefahr, dass Gesellschaft durch die Kategorien Geimpfte und Ungeimpfte gespalten wird.

Trotzdem im Gespräch bleiben

Als Fazit zog Dr. Harald Mueller, dass „die Pandemie in unserem Land Einschränkungen auch für das kirchliche Leben gebracht hat. Die Impfstrategie der Regierung führt zu bewussten Verschärfungen für die, die sich nicht impfen lassen wollen“. Die Herausforderung bestehe darin, diesen Zustand in den Gemeinden auszuhalten, ohne dass es zum Bruch kommt. Trotzdem müsse man im Gespräch bleiben. Es dürfe nichts Unversöhnliches bleiben.