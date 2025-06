Polizei kontrolliert in Havelberg alkoholisierten Radfahrer und nimmt ihn mit nach Stendal. Zurück läuft der Mann auf Straßen, denn sein Geld reicht nicht für Bus oder Taxi.

Nach einer Blutprobe in Stendal

In der Dunkelheit auf einer viel befahrenen Straße zu laufen, ist gefährlich. Diese Erfahrung musste ein Havelberger jetzt machen.

Havelberg. - Ja, er hat einen Fehler gemacht. Dessen ist er sich bewusst und will die Konsequenzen tragen. Dass er aber nach einer Blutentnahme bei der Polizei in Stendal rund 50 Kilometer nachts Richtung Heimat laufen musste, ist für den Havelberger auch Tage später noch ein Ding. Was ist geschehen?