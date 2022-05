Auch ohne Kopfprämie: Helios kämpft in Klinik in Burg um Pflegekräfte

Die Corona-Pandemie hat den Bedarf an ausgebildeten Pflegemitarbeitern in den Krankenhäusern verschärft. Bundesweit suchen die Einrichtungen wie die Helios Klinik in Burg Fachpersonal.

Burg - Die Corona-Pandemie hat den ohnehin schon großen Bedarf an Pflegepersonal in den Krankenhäusern verschärft. Kliniken gehen in die Offensive. 24 examinierte Pflegekräfte stehen in den Helios Krankenhäusern in Burg (241 Betten) und Zerbst (160 Betten) auf der Suchliste.