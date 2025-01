Ein Mann macht in einem Einkaufsmarkt lange Finger und wird erwischt - doch sich dann einfach stellen will er sich nicht.

Burg - Ein 41-jähriger Mann ist am Sonnabend auf Einkaufstour in einem Markt in der Zibbeklebener Straße in Burg unterwegs gewesen - doch hatte er augenscheinlich nicht vor zu bezahlen.

So wurde wurde er laut Polizeibericht beobachtet, wie er Tabakwaren aus der Auslage nahm und diese in einer anderen Abteilung in einer Tasche verstaute. Dann begab sich der Mann in Richtung Ausgang. Nach dem Passieren des Kassenbereichs, wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen, stehenzubleiben.

Der vermeintliche Dieb widersetzte sich und wurde handgreiflich und wollte flüchten. Dies konnteallerdings durch Unterstützung von zwei hinzukommenden Zeugen verhindert werden. Der Mann wurde aufgrund des vehementen Widerstands zu Boden gebracht. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten wehrte er sich mit Händen und Füßen.

Der nunmehr beschuldigte Mann verletzte zwei Männer leicht. Da der 41-jährige angab, Drogen konsumiert zu haben wurde er zwecks Blutprobenentnahme durch die Polizeibeamten ins Krankenhaus verbracht.

Gegen den Mann wird wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.