Während sich Unsere Grüne Glasfaser (UGG) überraschend zurückzieht, soll der Glasfaserausbau im westlichen Teil von Burg zügiger vonstatten gehen. Diese Straßenzüge werden zusätzlich an das superschnelle Netz angeschlossen.

Auf Schock folgt Hoffnung in Burg: Telekom plant Rekord-Ausbau beim Glasfaser

Schnelles Internet in der Kreisstadt

Im Auftrag der Telekom wurden in der August-Bebel-Straße in Burg Glasfaserleitungen verlegt.

Burg. - Licht und Schatten liegen beim Glasfaserausbau in Burg aktuell dicht beieinander: Löste der Rückzug von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den zurückliegenden Tagen einen Schock aus, legt die Telekom in diesem Jahr noch mal eine Schippe drauf.