Ingrid und Uwe Klöhn (v.l.) hatten am Donnerstag ihren letzten Arbeitstag. Sie haben ihr Optikergeschäft in jüngere Hände übergeben. Anja Schieke (2.v.r.) wird „Augenoptik Klöhn“ weiterführen. Weiterhin im Team sind Jolina Imroth (3.v.l.), Janin Herzlieb (4.v.l.) und Claudia Wiesner (r.). Auch Senior Gustav Klöhn (3.v.r.) weiß das Geschäft in guten Händen.

Foto: Schäfer