Vier bauabschnitte bei großprojekt Vollsperrungen und Existenzängste: So soll der B1-Ausbau in Möser ab 2025 ablaufen

Das Bürgerinteresse am geplanten Ausbau der B1-Ortsdurchfahrt in Möser ist riesig. Die Einwohner üben Kritik an den Planungen, vor allem Unternehmer fühlen sich übergangen. Wann und wo die Bauabschnitte beginnen - und damit auch die Vollsperrung.