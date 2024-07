Gerwisch. - Seit April wird die B1 in Gerwisch die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt finden in insgesamt vier Abschnitten statt. Der zweite Abschnitt soll bis zum 4. August fertiggestellt werden. „Hier liegen wir aktuell mit der Bauzeit im Plan“, hieß es am Dienstag bei der wöchentlich stattfindenden Sprechstunde in Gerwisch vom Landesstraßenbaubetrieb (LSBB). Bis zum Wochenende werden die Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Danach folgen die Arbeiten an den Zufahrten und die Markierungsarbeiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.