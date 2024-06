Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch. - Auf der Baustelle auf der B1 geht es weiter: Am 24. Juni und damit pünktlich zum Ferienstart wird in Gerwisch der nächste Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt in Angriff genommen. Das bedeutet: Vollsperrung.