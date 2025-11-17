Mehr Angebote für jugendliche Angler - das ist das Ziel einer Partnerschaft zwischen dem Fischereiverein Burg und der Wohnungsbaugenossenschaft Burg.

Ausbau der Jugendarbeit: Burger Angler wollen dank Sponsor dem Nachwuchs mehr bieten

Jugendarbeit wird im Fischereiverein Burg groß geschrieben - mit Erfolg, wie man sehen kann: Phillip Stauf angelte einen fast zehn Kilo schweren Karpfen.

Burg. - „Es gibt in der Region viele Jugendliche, die sich sehr fürs Angeln interessieren“, erzählt Thomas Wittwer, 1. Vorsitzender des Fischereivereins Burg, bei der Präsentation Schriftzuges der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) auf der Sponsorentafel. Mithilfe der Unterstützung durch die Genossenschaft soll das Jugendprogramm daher ausgebaut werden.