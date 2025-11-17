Die Krankenkassen kritisieren die Kosten des Rettungsdienstes im Kreis Stendal als zu teuer. Gegen die Forderungen ziehen sie sogar vor Gericht. Das sagt das Landratsamt dazu.

Streit um Geld und schnelle Hilfe: Was darf der Rettungsdienst im Kreis Stendal kosten?

Die neugebaute Rettungswache in Tangermünde. Die Krankenkassen kritisieren die Kosten des Rettungsdienstes im Kreis Stendal und klagen gegen den Landkreis. Auch der Neubau von insgesamt neun Rettungswachen dürfte Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen sein.

Stendal - In zwölf Minuten soll der Rettungswagen beim Patienten sein. Wird dieses Ziel im Landkreis Stendal erreicht? Die Krankenkassen bezweifeln das und sind gegen den Kreis vor Gericht gezogen.