Krankenkassen üben Kritik Streit um Geld und schnelle Hilfe: Was darf der Rettungsdienst im Kreis Stendal kosten?
Die Krankenkassen kritisieren die Kosten des Rettungsdienstes im Kreis Stendal als zu teuer. Gegen die Forderungen ziehen sie sogar vor Gericht. Das sagt das Landratsamt dazu.
17.11.2025, 17:01
Stendal - In zwölf Minuten soll der Rettungswagen beim Patienten sein. Wird dieses Ziel im Landkreis Stendal erreicht? Die Krankenkassen bezweifeln das und sind gegen den Kreis vor Gericht gezogen.