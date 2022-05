Ausbau in Gommern: Neuer Anlauf für schnelles Internet aus dem Glasfasernetz

Gommern - Arbeiten von zu Hause aus (neudeutsch Homeoffice), Serien über das Internet ansehen, Urlaubsfotos per Mausklick zum Drucken senden. Wer in der Einheitsgemeinde Gommern das Internet rege nutzt, stößt an seine Grenzen. Oder besser: die Grenzen der Versorgung. Die läuft noch weitestgehend über Kupferkabel. „Da sind wir leider noch ein Stück weit entfernt von dem, was möglich ist“, bedauert einer der Teilnehmer der Informationsveranstaltung, die vom Unternehmen Deutsche Glasfaser am Volkshaus organisiert wurde. Das hat sich auf die Internetversorgung im ländlichen Raum spezialisiert und startet nun eine sogenannte Nachfragebündelung, wie Projektleiter Christian Morang sagt.