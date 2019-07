54 Lehrlinge aus Burg und Genthin beginnen zum 1. August ihre Handwerksausbildung. Der Endspurt für Anmeldungen läuft.

Burg/Genthin (vs/hi) l Im Handwerkskammerbezirk Magdeburg beginnen am 1. August 54 Lehrlinge aus dem Jerichower Land von insgesamt 907 eine Ausbildung im Handwerk. Insgesamt sind von den 12.350 Handwerksbetrieben 1273 dem Jerichower Land zugehörig. Von den 3700 Auszubildenden in der Handwerkskammer sind 198 aus dem Jerichower Land im ersten, zweiten, dritten oder vierten Ausbildungsjahr, teilte Anja Gildemeister, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit. Zur Handwerkskammer gehören neben der Elbe-Börde auch die Altmark, Wernigerode und Harz-Bode.

Zahntechnik bei Frauen beliebt

Besonders beliebt bei den jungen Männern sind Berufe in den Metall- und Elektrohandwerken (Kraftfahrzeugmechantroniker, Metallbauer, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Land- und Baumaschinenmechatoniker), in den Bau- und Ausbauhandwerken (Maler und Lackierer, Maurer, Zimmerer, Straßenbauer) sowie in den Holzhandwerken (Tischler). Viele junge Frauen lassen sich zur Friseurin, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Kauffrau für Büromanagement, Augenoptikerin oder Zahntechnikern ausbilden.

„Die Zahl der bisher neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Trotz der hohen Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Die demographische Entwicklung und die ungebrochene Studierneigung junger Leute sind große Herausforderungen für uns. Als Ausbilder der Nation fordern wir eine karrierewegoffene Berufsorientierung, insbesondere an den Gymnasien. Viele junge Menschen wissen gar nicht, wie viele Möglichkeiten ihnen im Handwerk offenstehen“, schreibt Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg.

130 Ausbildungsberufe im Handwerk

Insgesamt gibt es im Handwerk 130 Ausbildungsberufe. „Da ist für jeden etwas dabei“, ermutigt der Handwerkskammer-Präsident junge Leute zu einer Ausbildung. „Das Handwerk hat ein facettenreiches Ausildungsangebot, das die Grundlage für attraktive Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten ist. Um Arbeitsplätze müssen sich Handwerker keine Gedanken machen, alle Branchen suchen Fachkräfte“, so Hagen Mauer.

Für Jugendliche, die sich bisher noch nicht für eine Berufsausbildung im Handwerk entschieden haben, ist es Zeit für den Endspurt. Wer in den nächsten Monaten noch in eine duale Ausbildung starten will, sollte jetzt seine Wahl treffen und die Beratungsangebote der Handwerkskammer Magdeburg nutzen. Derzeit sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer noch zirka 150 Ausbildungsplätze zu finden. Den größten Bedarf gibt es bei den Berufen Anlagenmechaniker für Sanitär., Heizungs- und Klimatechnik, Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Maler und Lackierer, Metallbauer und Friseur.

Weitere Infos im Netz

Ein Ausbildungsbeginn ist auch nach dem 1. August möglich. Mehr Infos unter www.hwk-magdeburg.de/lehrstellenboerse, www.lehrstellen-radar.de, www.handwerk4you.net und unter 0391/6268151