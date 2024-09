Ab Montag zwei neue Baustellen auf der B1 Autofahrer aufgepasst: Staugefahr bei Ampelbetrieb. Körbelitz abgeschnitten

Am Montag, 23. September starten auf der B 1 gleich zwei Baustellen. Kommt man noch zum Edeka? Was ist mit Schleichwegen? Was Autofahrer beachten müssen.