B 1 in Gerwisch: Autofahrer bringen Kinder in Gefahr

Die Fußgängerampel in Gerwisch müssen viele Schüler auf ihrem Weg zur Grundschule nutzen. Immer wieder passiert es, dass Kraftfahrzeuge trotz roter Ampel weiterfahren. Drei Sofortmaßnahmen haben Schule und Ortschaft ergriffen, an einer langfristigen Lösung wird gearbeitet.

Gerwisch. - Zwei Beinahe-Unfälle an der Gerwischer Fußgängerampel haben in den letzten Tagen und Wochen das Fass zum Überlaufen gebracht. Erst wäre im Dezember ein Kind beinahe von einem Lkw erfasst worden, als es an der Fußgängerampel die B 1 überqueren wollte. Dann konnte ein anderes Kind gerade noch rechtzeitig zurückspringen, weil der sich nähernde Pkw trotz Rotlichts nicht bremste, sondern beschleunigte.