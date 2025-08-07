weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Wichtigste Straße im Jerichower Land bald frei: B1-Baustelle in Möser vor Abschluss: Bürgermeister ziehen erstes Fazit nach Monaten der Sperrung

Die Arbeiten auf der Bundesstraße hielten Möser monatelang in Atem. Gemeinde- und Ortsbürgermeister blicken auf das letzte halbe Jahr zurück. Welche Probleme es nun gibt.

Von Henning Paul 07.08.2025, 18:30
Die Großbaustelle auf der B1 nähert sich ihrem Ende. Ein erstes Fazit wird von Vertretern vor Ort gezogen.
Die Großbaustelle auf der B1 nähert sich ihrem Ende. Ein erstes Fazit wird von Vertretern vor Ort gezogen. Foto: Thomas Höfs

Möser. - Die freie Fahrt in Möser ist greifbar. Laut Planung sollen die Bauarbeiten heute beendet sein. Die B1, die als Ortsdurchfahrt durch Möser verläuft, und damit die wichtigste Verkehrsader der Ortschaft ist, soll spätestens heute zum Feierabendverkehr wieder voll befahrbar sein, wie es vom Verkehrsministerium heißt.