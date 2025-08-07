Wichtigste Straße im Jerichower Land bald frei B1-Baustelle in Möser vor Abschluss: Bürgermeister ziehen erstes Fazit nach Monaten der Sperrung
Die Arbeiten auf der Bundesstraße hielten Möser monatelang in Atem. Gemeinde- und Ortsbürgermeister blicken auf das letzte halbe Jahr zurück. Welche Probleme es nun gibt.
07.08.2025, 18:30
Möser. - Die freie Fahrt in Möser ist greifbar. Laut Planung sollen die Bauarbeiten heute beendet sein. Die B1, die als Ortsdurchfahrt durch Möser verläuft, und damit die wichtigste Verkehrsader der Ortschaft ist, soll spätestens heute zum Feierabendverkehr wieder voll befahrbar sein, wie es vom Verkehrsministerium heißt.