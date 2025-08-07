Errungenschaften aus Wanzleben und Oschersleben sind keine Seltenheit. Einige Erfindungen erlangen sogar weltweite Beachtung. Unter den Patenten findet sich auch Kurioses.

Diese interessanten Erfindungen aus Wanzleben und Oschersleben wurden zum Patent angemeldet

Hobby-Historiker Tino Bauer vor dem Denkmal in Wanzleben, das an die Erfindung des „Wanzleber Pflugs“ erinnert.

Wanzleben/Oschersleben - Stellt sich eine Idee als innovatives Produkt oder als ein ganz neues technisches Verfahren heraus, können deren Entwickler ihre Entdeckung zum Patent anmelden. So manche interessante Erfindung der vergangenen Jahrzehnte hat ihren Ursprung in auch in Wanzleben und Oschersleben.