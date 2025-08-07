Innovation in der Börde Diese interessanten Erfindungen aus Wanzleben und Oschersleben wurden zum Patent angemeldet
Errungenschaften aus Wanzleben und Oschersleben sind keine Seltenheit. Einige Erfindungen erlangen sogar weltweite Beachtung. Unter den Patenten findet sich auch Kurioses.
Wanzleben/Oschersleben - Stellt sich eine Idee als innovatives Produkt oder als ein ganz neues technisches Verfahren heraus, können deren Entwickler ihre Entdeckung zum Patent anmelden. So manche interessante Erfindung der vergangenen Jahrzehnte hat ihren Ursprung in auch in Wanzleben und Oschersleben.