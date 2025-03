Am Montagmorgen läuteten die ersten Baumaßnahmen die anstehenden Sanierungsarbeiten auf der B246 in Königsborn ein.

Königsborn. Nach dem Abschluss der B1-Sanierungsarbeiten in Gerwisch, folgt nun die zweite Etappe der B246 in Königsborn. An drei Bauabschnitten soll in den nächsten Monaten gearbeitet werden. Für Autofahrer bedeutet das eine weiträumige Umleitung.