droht hier eine sperrung? Wie marode ist die Schillerbrücke an der B246a in Gommern wirklich?

Gerüchte um die Brücke and er B246a in Gommern machen die Runde: Ihr schlechter Zustand würde geheim gehalten werden, sie müsse eigentlich gesperrt werden. Was ist dran an den Gerüchten und wie ist der Zustand der Brücke?