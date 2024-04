Magdeburg/Burg - Jobpendler aufgepasst. Wer mit dem Zug von Magdeburg ins Jerichower Land fahren möchte, muss sich auf eine gehörige Verspätung einstellen.

Streckensperrung soll der Grund sein

Die Regionalbahn (RB) 40 mit planmäßiger Abfahrt um 8.31 Uhr vom Magdeburg Hauptbahnhof nach Burg über Neustadt, Herrenkrug, Biederitz sowie Gerwisch und Möser kann ihre Fahrt nicht antreten. Derzeit ist dies erst laut DB-App um 9.20 Uhr möglich.

Der Grund soll eine Streckensperrung sein. Die RB 40 kommt Braunschweig. Derzeit sei der Bahnhof Helmstedt auf behördliche Anordnung gesperrt, wie es auf Volksstimme-Anfrage von einem Bahnsprecher heißt. Deshalb komme es zu betrieblichen Behinderungen.

Die RB40 um 7.31 Uhr konnte noch planmäßig in Magdeburg abfahren. In Burg kam sie mit drei Minuten Verspätung an. Der Zug um 8.31 Uhr ist nun inzwischen komplett gestrichen worden. Aktuell kommt es zu Verspätungen von wenigen Minuten. Ab 11.31 Uhr soll die Regionalbahn wieder planmäßig Richtung Burg rollen.