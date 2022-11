Bald mehr Platz für Veranstaltungen in Gommern

In absehbarer Zeit möchte die Stadt Gommern ihre Versammlungsstätte am Volkshaus umbauen. Ziel ist es, einen multifunktionalen Saal zu schaffen, der größeren und kleineren Veranstaltungen gerecht werden kann.

Die Versammlungsstätte am Volkshaus mit ihrem Eingang und dem davorliegenden Gebäudeteil, indem die Toiletten und mehrere kleinere Räume untergebracht sind, die aktuell als Testzentrum genutzt werden. Gegenüber befindet sich der Gebäudekomplex, zu dem unter anderem die Gaststätte „Volkshaus“ gehört. Links neben der Versammlungsstätte liegt der Kunstrasenplatz des Sportkomplexes am Volkshaus.

Gommern - Vom Konzert der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie aus Schönebeck über Nutzung als spontanes Impfzentrum, erste Trainingsstätte der neuen Abteilung Dart des SV Eintracht Gommern, Veranstaltungsort des Neujahrsempfanges der Einheitsgemeinde Gommern, neues Domizil des Gommeraner Carneval Clubs oder Anlaufpunkt für Einwohnerversammlungen: Die Versammlungsstätte am Volkshaus ist in Gommern ein ausgesprochen wichtiges und vielseitig eingesetztes Gebäude. „Es ist der einzige große kommunale Raum für Veranstaltungen, den wir in Gommern haben“, sagte Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) im Jugend-, Bildungs- und Kulturausschuss.