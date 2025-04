Da sind die Hasen? Lucas Briest und Horst Wagener haben Meister Lampe in der Niegripper Elbaue täglich im Blick.

Burg/Niegripp. - Gott sei Dank: Eierknappheit gibt es in Burg, Genthin oder Gommern nicht. Wäre ja auch schlimm, wenn der Osterhase am Wochenende nur mit leeren Kiepen unterwegs wäre. An die traurigen Kinderaugen mag man im Jerichower Land gar nicht denken.