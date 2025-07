Disco auf dem Dorf und mehr gibt es rund um Staßfurt in diesem Sommer, der Kant-Stein in Calbe erwacht aus seinem Dornröschenschlaf, an der Roten Kirche in Waldau ruht die Baustelle: Im Ticker von Mittwoch, 9. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 8. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 9. Juli 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

7.47 Uhr: Am Sonntagabend hörte ein aufmerksamer Anwohner in der Straße Am Bahnhof in Förderstedt verdächtige Geräusche von einer nahegelegenen Baustelle. Er verständigte die Polizei.

Die Beamten entdeckten, dass an einem abgestellten Minibagger die Schaufel gestohlen worden war. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar.

Die Polizei bedankt sich für die Aufmerksamkeit des Zeugen und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Rauchs Zeichnungen sind weiter zu sehen

6.50 Uhr: In der Grafikstiftung Neo Rauch läuft die aktuelle Jahresausstellung „Neo – Zeichnungen 1965 bis 1968“ auch in den Sommerferien. Sie widmet sich der Kindheit des Künstlers und zeigt rund 100 Papierarbeiten aus seinen frühen Jahren.

In Ergänzung sind aktuelle Arbeiten zu sehen – drei Lithographien und zwei großformatige Arbeiten, die wie ein Spagat in die Gegenwart führen. Wer sich die Bilder kommentiert und gespickt mit Anekdoten und Hintergrundwissen ansehen möchte, hat am Sonntag, 13. Juli, die Möglichkeit an einer der nächsten öffentlichen Führungen teilzunehmen.

Sowohl 11 als auch 14 Uhr startet ein fachkundiger Rundgang durch die Schau. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 03473/914 93 44 möglich, aber nur im Fall größerer Personengruppen erforderlich.

Seit gestern ist sie da, die neue Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

Disco auf dem Dorf und mehr rund um Staßfurt

6.22 Uhr: Hohenerxleben und Osmarsleben feiern am ersten August-Wochenende Heimatfeste.

Mit der richtigen Musik steht oder fällt die Stimmung bei Partys. Auch Heimatfeste bieten die Möglichkeit, mit Freunden ausgelassen zu feiern – bis nach Mitternacht, wie hier kürzlich in Rathmannsdorf mit DJ Franky und „We will rock you“. (Foto: Falk Rockmann)

Wo es im Sommer rund um Staßfurt sonst noch Anlässe für solche Partys „auf dem Land“ gibt, sagen wir Ihnen hier.

Kant-Stein in Calbe aus Dornröschenschlaf erweckt

6.13 Uhr: Der Kant-Stein hoch über der Saale ist wieder sichtbar. Der Verschönerungsverein Calbe hat ihn von dichtem Bewuchs befreit und rundherum gepflastert, um ihn dauerhaft zugänglich zu machen.

Karl-Heinz Schmidt fegt hier Sand in die Fugen der frisch verlegten Steine rund um den Kant-Stein an der Saale. (Foto: Thomas Höfs)

Der Gedenkstein erinnert an Immanuel Kant – einen der größten Denker des 18. Jahrhunderts. Die ganze Geschichte der Verschönerung lesen Sie hier.

An der Waldauer Kirche geht es nicht weiter

5.54 Uhr: Pause auf der Waldauer Kirchenbaustelle: Die amtierende Hochbauamtsleiterin Kerstin Schannor kennt die Gründe, warum seit Monaten die Bauarbeiten am baufälligen Gotteshaus ruhen.

Die Rote Waldauer Kirche bleibt als gesicherte Ruine erhalten. (Foto: Torsten Adam)

Unter anderem habe die denkmalrechtliche Genehmigung lange auf sich warten lassen.