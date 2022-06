Bangen um Burger Altstadtweihnacht am dritten Advent

Burg - Corona hält auch den Burger Weihnachtsmarkt, der vom 10. bis 12. Dezember geplant ist, in der Schwebe. „Nach jetzigem Stand halten wir daran fest und befinden uns in Lauerstellung. Die Lage kann sich aber in den kommenden Tagen nach Auswertung der neuen Landesverordnung und weiteren Gesprächen mit dem Landkreis kurzfristig ändern“, sagte der zuständige städtische Fachbereichsleiter Maximilian Steib auf der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses. Bei weiter steigenden Inzidenzzahlen und entsprechenden Hygiene- und Kontrollauflagen sei eine Absage keineswegs ausgeschlossen. „Das wäre nach den umfangreichen Vorbereitungen natürlich schade, aber unvermeidlich“, so Steib.