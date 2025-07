Mirko Gericke bringt die Tomografen am Ahorn-Baum zur Messung an.

Möser. - Wie geht es dem Ahorn-Baum auf einem Privatgrundstück in Möser? Ist er umsturzgefährdet und hat die Fäulnis in seinem Inneren bereits zugeschlagen? Um diese Frage zu klären rückten die beiden Forstmitarbeiter Klaus Puffer und Mirko Gericke mit einem unscheinbaren Koffer vom Bundesforstamt in Möser aus. Das Ziel – ein ehemaliger Zwillingsbaum in der Ortschaft. In ihrem Koffer befindet sich ein sogenannter „Impulstomograf“.