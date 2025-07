Vermutlich waren Schweißarbeiten der Auslöser des Großbrands am Donnerstag auf dem Humanas-Baugelände in Wefensleben. Der Sachschaden ist enorm. Das betroffene Objekt muss offenbar samt Fundament abgerissen werden.

Nach dem Feuer in Wefensleben: So lief der Einsatz ab

Unter anderem von der Drehleiter aus ging die Feuerwehr per „massivem Löschangriff" gegen den Brand vor. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Wefensleben. - Eine dicke schwarze Rauchsäule steht am Donnerstagnachmittag über der Gemeinde Wefensleben. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an und ist noch bis weit in die Nacht hinein für Löscharbeiten und Brandwache gefordert.