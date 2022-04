„Wer plant denn sowas?“, schimpfen in diesen Tagen nicht wenige Autofahrer angesichts von Baustellen, Umleitungen und Staus rund um Autobahn 2 (A2) und Bundesstraße 1 (B1).

Hohenwarthe/ Lostau - Baustelle auf der A 2, Elbebrücke Hohenwarthe, Sperrung der Ortsdurchfahrt Lostau und Vollsperrung der Bundesstraße 1. An einigen Tagen ist das Verkehrschaos in und um die Gemeinde Möser zurzeit perfekt. Das nervt viele Autofahrer: „Macht doch einfach alle Straßen nach Magdeburg dicht!“, regt eine Möseranerin gar bei Facebook an.