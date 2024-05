Zu viele Krisen in zu kurzer Zeit: Der Gerwischer Bäcker Ingo Schulz gibt sein Geschäft auf. Die Vollsperrung der Bundesstraße 1 war der letzte Auslöser.

Beim Bäcker in Gerwisch ist der Ofen aus

Die Bäckerei am Breiten Weg in Gerwisch ist geschlossen. Der Bäcker verlässt den Ort.

Gerwisch. - In Gerwisch ist vor wenigen Tagen eine lange Tradition zu Ende gegangen: Die letzte privat geführte Bäckerei hat geschlossen. Ingo Schulz hatte die Bäckerei im Oktober 2016 übernommen und Mitte 2017 zusätzlich noch eine Filiale in Burg am Rolandplatz eröffnet. Die Filiale war zu Beginn des Jahres zuerst geschlossen worden.